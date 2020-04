IL PUNTO SULL'EMERGENZA

UDINE È conto alla rovescia per il primo allentamento delle restrizioni dal giorno del lock down, ma non significa abbassare la guardia.

Basti ricordare che in meno di due mesi il Friuli Venezia Giulia conta 263 vittime da Covid-19. 5 i morti in più, mentre Udine continua a non registrare nuovi decessi che, a oggi, sono 67, meno della metà rispetto a Trieste che conta 136 vittime.

Complessivamente in regione sono 2.903 i casi accertati positivi al coronavirus, con un incremento di 21 nuove positività, numeri ancora una volta molto contenuti.

Intanto sono saliti a 1.231 i totalmente guariti e a 325 le persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone. E continuano a scendere i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in tutto, mentre i ricoverati in altri reparti sono 122. Scende sotto quota mille, infine, il numero di persone in isolamento domiciliare, 947. Dati che fanno pensare a una ripartenza anche in termini di riorganizzazione degli ospedali.

TRASLOCHI E SANIFICAZIONI

«Facciamo il punto sulla situazione dei servizi e sulle criticità rilevate nell'ambito dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale per fronteggiare in modo sinergico e coordinato l'emergenza legata al Covid» ha affermato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi affrontando la questione dell'azienda con il più vasto bacino d'utenza dell'intera regione.

E proprio all'AsuFc, in particolare all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è scattata da qualche giorno la riorganizzazione interna con la chiusura di un reparto dedicato ai pazienti Covid che in caso di nuove emergenze è pronto a riaprire e il trasferimento di alcuni reparti per sanificare gli ambienti.

In buona sostanza, la fase 2 sanitaria è iniziata, anche se per gli utenti esterni che attendono visite e prestazioni non urgenti ci vorrà ancora un po' di pazienza.

UN PASSO PER VOLTA

Relativamente alla fase 2, comunque, «l'obiettivo adesso è quello di garantire la tenuta del sistema sanitario e di quello sociale della nostra regione ha precisato in videoconferenza Riccardi - perché senza questi due pilastri la ripartenza, ovvero l'allentamento delle misure e la riapertura delle attività produttive, rischia di non poter contare su uno scudo protettivo adeguato, con il pericolo di ripiombare in una crisi ancora più grave di quella che stiamo superando».

La cautela resta massima, ma è fondamentale garantire la tenuta del sistema sanitario e, sottolineando come i numeri a livello nazionale pongano il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni «che, dati alla mano, ha contrastato meglio questa crisi», Riccardi ha affrontato anche il tema delle case di riposo che riguarda in particolar modo l'area Triestina e che sta suscitando numerose polemiche per l'elevato numero di contagiati e vittime all'interno di queste strutture.

OTTIMISMO A TOLMEZZO

Tutti negativi i circa 300 tamponi processati: questo l'esito del secondo giro di tamponi su ospiti e operatori della Casa di riposo di Tolmezzo tra venerdì e sabato a sette giorni dalla prima positività di un ospite della Asp di Tolmezzo. Un esito salutato con soddisfazione dal sindaco Francesco Brollo, che ha voluto ringraziare tutta la squadra intervenuta sulla struttura, dal personale interno a quello esterno inviato dall'azienda sanitaria.

«Questo risultato non significa che da domani ci si potrà rilassare, anzi, né tanto meno che si debba esultare, perché altrove continuano ad esserci malati e deceduti, ai quali va la nostra attenzione, ma siamo contenti che la malattia sia stata contenuta nella casa di riposo di Tolmezzo - ha commentato il sindaco tolmezzino anche sui propri social \- Un pensiero finale a tutti coloro che, anche qui vicino, hanno perso un proprio caro o stanno continuando a combattere contro il Coronavirus».

GLI ANZIANI

Partendo proprio dalla stima delle attuali positività tra gli anziani residenti nelle strutture del capoluogo giuliano, «bisogna trovare una soluzione che risponda all'esigenza di ospitare queste persone in un ambiente idoneo a garantire loro le migliori cure sanitarie attraverso un'organizzazione dei servizi che eviti le frammentazioni sul territorio, assicurando inoltre la sicurezza con la divisione dei percorsi» ha detto il vicegovernatore.

«Questa dinamica - ha aggiunto Riccardi - si inserisce in un quadro in cui abbiamo l'esigenza, dove ci siano le condizioni, di alleggerire l'occupazione negli ospedali, perché dobbiamo rispondere alle altre patologie ritornando all'attività ordinaria, con la ripresa dei percorsi di cura per tutti quei cittadini che debbano affrontare dei cicli di terapie».

NORME DA ADEGUARE

Riccardi ha infine registrato la segnalazione dei Comuni di come questa condizione di distanziamento sociale abbia portato, in alcuni casi, diversi anziani ospitati nelle Rsa a uno stato pre-depressivo.

«Come sappiamo - ha sottolineato Riccardi - a Trieste, a causa della presenza di piccole residenze ricavate da qualche appartamento, questo in molti casi è impossibile da mettere in pratica. Ciò conferma la necessità di ripensare le attuali disposizioni approvate nel 2015 che regolano la materia». Da qui la proposta di introdurre disposizioni che consentano alle persone di potersi muovere negli spazi esterni delle strutture, anche se questo non sarà possibile nei casi delle residenze più piccole.

Lisa Zancaner

