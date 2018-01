CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO DEMUDINE Attorno al 20 marzo si chiuderanno definitivamente le alleanze e le candidature per le regionali 2018, quando cioè mancherà una manciata di giorni al deposito delle liste, previsto 36 giorni prima delle elezioni, che dovrebbero svolgersi il 29 aprile anche se la Giunta regionale non si è ancora espressa ufficialmente in merito. In teoria, quindi, ci sono ancora quasi tre mesi di tempo e di mezzo c'è il gran lavoro per le politiche. Tuttavia, i partiti hanno già messo i ferri in acqua per le scelte, anche perché gli...