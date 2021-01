IL PROVVEDIMENTO

UDINE Scatta l'ordinanza di inagibilità e sgombero per l'Hotel Europa in Borgo Stazione. Nel giorno di Santo Stefano, infatti, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine hanno fatto un sopralluogo nell'edificio di viale Europa Unita 47, a seguito di una consistente perdita con infiltrazioni proveniente presumibilmente dagli scarichi dei bagni; l'acqua è entrata così nel quadro elettrico generale posto al piano terra, creando un corto circuito e provocando l'azionamento dei dispositivi di protezione. Nel corso dell'ispezione, sono state trovate infiltrazioni anche nel locale destinato alla centrale termica alimentata a gas (dieci centimetri di acqua) e nel rivestimento dei soffitti della reception, con rischio che se ne potessero staccare alcune parti. Come conseguenza, la struttura ricettiva è rimasta priva di corrente, acqua calda e riscaldamento. Data la situazione segnalata dai vigili del fuoco, Palazzo D'Aronco ha ritenuto ci fosse pericolo per la salute e l'incolumità delle persone e che le condizioni dello stabile fossero tali da non consentirne l'uso: è stata così emanata un'ordinanza urgente, che dichiara l'inagibilità dell'immobile e ne ordina lo sgombero, il divieto di accesso a chiunque (proprietari e occupanti compresi) e di utilizzo finché la situazione non sarà ripristinata e non saranno stati eseguiti tutti gli interventi necessari a renderlo nuovamente agibile. I proprietari dovranno ora delimitare l'area in modo che nessuno possa entrare nonché provvedere alla messa in sicurezza degli impianti e alla sanificazione degli ambienti.

