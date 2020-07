IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE Da oggi si può tornare a calcetto tra amici, come praticare qualsiasi altro sport di contatto a livello amatoriale. Torna possibile organizzare (e quindi parteciparvi) processioni religiose. Riaprono le saune, rimaste al palo nelle precedenti ordinanze. Nei bar e negli altri esercizi pubblici tornano i giornali da sfogliare e si potrà anche nuovamente giocare a carte, pur rispettando una serie di regole. Resta invece l'obbligo di coprire naso e bocca nei locali chiusi aperti al pubblico e all'esterno quando non è possibile rispettare il metro di distanza in modo continuato. Sono i contenuti principali dell'ordinanza - la ventesima dall'inizio dell'emergenza - firmata ieri dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Il provvedimento è già in vigore dalla mezzanotte di oggi e lo sarà sino al 31 luglio.

SPORT E SAUNE

Via libera al calcetto e agli altri sport amatoriali che prevedono un contatto tra le persone. Per accedere alle strutture sportive non si dovrà avere avvertito sintomi del Covid-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) almeno nei tre giorni precedenti l'accesso e all'ingresso dovrà essere misurata la temperatura. Con più di 37,5 gradi si rimarrà fuori. Il registro degli accessi dovrà essere mantenuto per 14 giorni. Ci si dovrà igienizzare le mani e non ci si potrà passare borracce o bottiglie. I gestori dovranno garantire una pulizia frequente degli spazi. Durante le pause dell'attività fisica si dovrà mantenere la distanza di due metri tra le persone sui campi. Riaprono anche le saune, anche se gli accessi dovranno essere contingentati a seconda dello spazio a disposizione e su prenotazione. Gli ambienti dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo da parte dell'utenza.

CARTE E GIORNALI

Nei bar e negli altri esercizi pubblici tornano i giornali da sfogliare. La Regione ha considerato «il valore culturale della lettura» degli stessi. Dopo le iniziali perplessità espresse dal comitato tecnico scientifico nazionale, torna possibile anche il gioco nelle carte nei bar, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori.

PROCESSIONI

L'ordinanza consente lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro.

MASCHERINE E TEATRI

Fedriga non ha modificato la norma relativa all'uso delle protezioni per naso e bocca nei locali al chiuso ma aperti al pubblico, dove l'uso dei dispositivi resta obbligatorio. «Cerchiamo di riaprire tutto il possibile ma con regole che ci devono essere ancora, per cautela», ha detto Fedriga all'Ansa. «L'appello che faccio - ha aggiunto - è di utilizzare le piccole abitudini quotidiane per la tutela». Cambiano le regole per i teatri e i cinema: basterà lasciare una sedia vuota per ogni posto occupato.

