CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROTAGONISTATOLMEZZO Da anni è testimonial di Maico, azienda leader nel campo delle audioprotesi. Non ha fatto mancare la sua presenza, Nino Benvenuti, all'apertura del nuovo centro specializzato Maico a Tolmezzo che ha atteso con impazienza l'arrivo del campione. Campione nello sport e nella vita.Benvenuti da sempre è attento e sensibile alle problematiche che toccano soprattutto gli anziani, ma non solo. L'udito non è solo una faccenda che riguarda gli anziani dice con un sorriso - ma anche noi giovanotti un po' attempati. Molti sono...