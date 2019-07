CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAUDINE Un poliambulatorio da 4mila metri quadrati, una piscina con centro wellness e una birreria da 1000 metri quadrati, pronti per l'autunno 2020; poi arriveranno anche un asilo nido, un museo dello Sport, uno spazio per i congressi e uno per la promozione regionale, una scuola di musica e un bar-ristorante. Il progetto dello Stadio 2.0, che vuole trasformare il Friuli in una struttura vivibile ogni giorno della settimana, è pronto a partire: mancava un tassello, l'accordo tra Comune e Udinese per l'uso degli spazi, e ora quel...