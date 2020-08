IL PROGRAMMA

UDINE La vitalità di Città Fiera ritorna a pieno ritmo grazie alla ripresa della programmazione del cinema. Da oggi torna il grande spettacolo al Cine Città Fiera grazie all'uscita di Tenet di Christopher Nolan, un fanta-thriller che gli appassionati stanno attendendo da tempo.

GLI EVENTI

Una ripartenza in totale sicurezza per tutto il pubblico, che finalmente potrà tornare in sala in modo facile e sicuro riservandosi il posto anche acquistando il biglietto online a prezzi vantaggiosi ed evitando quindi la coda. Si entrerà in sala con posti distanziati e sanificati dopo ogni spettacolo. Per chi ama le emozioni forti, prima o dopo il cinema, non può non fare un giro in pista da Hollywood Kart. Anche qui pensate ad hoc le procedure di sanificazione che riguardano tutte le superfici interne e naturalmente un'attenzione particolare per i caschi e i kart che vengono sanificati completamente ad ogni utilizzo seguendo tutte le direttive ministeriali. Having Fun riassume lo spirito di Hollywood Kart a Città Fiera: ritrovarsi insieme in un clima di gioco, in una dimensione positiva di competizione, condividere, sperimentare, giocare in sicurezza. Un divertimento riservato sia agli adulti che ai bambini. Sabato 5 e domenica 6 settembre appuntamento dedicato agli appassionati dei motori da non perdere: LowLevel 8.0, raduno di auto German-Style, a cura dell'associazione BlackSheep Garage, con oltre 150 auto in esposizione e stand a tema, e direttamente da un'azienda di Amaro, che produce elicotteri ad altissima tecnologia, per la prima volta visibili da vicino da tutti, due elicotteri in fibra di carbonio, dai contenuti tecnologici rivoluzionari che permettono di raggiungere rapporti potenzapeso unici al mondo, l'utilizzo di materiali di ultima generazione come i materiali compositi, e le leghe di acciaio speciali che garantiscono sicurezza e durabilità anche negli ambienti più severi. Saranno oltre 150 le auto selezionate in esposizione tra Vag, Jdm, Abarth, storiche, americane e German Style. Un'edizione che punta alla qualità e all'eccezionalità di ogni singola auto. Due le giornate dedicate: sabato 5 settembre al secondo piano di Central Park, il vero e proprio raduno di automobili, dove tutti i visitatori di Città Fiera e gli appassionati potranno ammirare da vicino le migliori auto tuning. A partire dalle 20 le premiazioni alle auto top di gamma in esposizione. Sia sabato 5 che domenica 6 settembre ampio spazio anche alla parte espositiva con numerosi stand a tema con dimostrazioni in diretta: lucidature, wrapping, oscuramento vetri, preparazione e assistenza di auto da corsa. Per i più appassionati molto attesa la presenza dei piloti della squadra nazionale della Polizia di Stato e per i più curiosi in esposizione, tra le altre, una Maserati, una Pontiac e due Lamborghini Huracan ufficiali (una Super Trofeo e una GT3).

SICUREZZA

Città Fiera con i suoi 250 negozi è sempre al servizio dei clienti e ha messo in atto rigorosi protocolli di sicurezza per garantire al suo pubblico di guardare le vetrine in tranquillità. Le misure di prevenzione sono state studiate con il supporto di Labiotest, azienda del territorio specializzata, e mettono in atto sia trattamenti di disinfezione, grazie all'impiego di presidi medico chirurgici, che di sanificazione delle parti più sensibili del centro commerciale. Il piano straordinario per la sicurezza è stato invece curato dall'azienda friulana Sicurmed. Gli ingressi sono stati dotati di tappeti speciali in grado di disinfettare le suole delle calzature; il pubblico in ingresso troverà un tappeto nero impregnato con un disinfettante e un tappeto rosso che avrà la funzione di asciugare le suole. Tutti i pavimenti delle gallerie e dei bagni vengono disinfettati tramite utilizzo di presidi medici chirurgici con funzione anche di detergente, e tutte le altre superfici ad alta frequenza di utilizzo sono disinfettate utilizzando prodotti a base alcolica. - Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo del protocollo che ha coinvolto il trattamento dell'aria. Fondamentale in questa fase sarà la collaborazione attiva di tutta la clientela.

