Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOUDINE Una cabina di regia per il piano FriuliEuropa.Comune e Università di Udine hanno creato assieme una task force di esperti che possa sviluppare progetti concreti per valorizzare il ruolo strategico del Friuli nel corridoio Baltico-Adriatico quale area ad alta industrializzazione con valenza retroportuale per il sistema Adriatico orientale. Il gruppo di lavoro è stato presentato questa mattina dal sindaco Pietro Fontanini e...