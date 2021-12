IL PROGETTO

UDINE Un progetto «green e innovativo». E, insieme, «una promessa mantenuta» dall'Edr di Udine. La dirigente scolastica dello Stringher, Monica Napoli, è soddisfatta degli elaborati del quinto lotto (atteso da anni al varco) che ha potuto visionare in vista dell'approvazione finale, che prevedono «la realizzazione di due nuovi edifici, uno dei quali con 24 aule per la didattica e il secondo dedicato ai laboratori». Un tassello importante nel grande piano di ampliamento che riguarda il complesso scolastico, che conta su quasi 1.400 studenti. Previsto un investimento «di sei milioni di euro più altri due per un intervento successivo». «Il progetto sarà inserito fra le opere del Pnrr. Vogliono presentarlo a dicembre». Nel cuore del piano «elaborato dagli studi Suraci e Mingotti», come spiega Napoli, anche «il grande sogno» dell'istituto: «un ristorante didattico aperto agli esterni» e gestito dagli allievi dell'alberghiero, che così avrebbero in casa la loro palestra per la futura vita professionale.

IL PROGETTO

«Il progetto definitivo del quinto lotto dello Stringher prevede due nuovi edifici. Il corpo per la didattica si svilupperà su quattro piani con 24 aule, con illuminazione dall'alto. Nel secondo edificio troveranno spazio 4 laboratori. Il rivestimento della facciata sarà di 1.500 metri quadri». Nel progetto, anche «un nuovo tratto di ciclabile». Il piano complessivo, però, è ancora più ambizioso e prevede anche «la palestra, un'area verde con dei campi di tennis, di padel, pallacanestro e calcio a cinque oltre ai percorsi fitness. Così diventerà un vero e proprio campus, con un polmone verde». Inoltre, «il settimo lotto include l'ampliamento dell'aula magna, per farne un auditorium».

LA MENSA

«Abbiamo chiesto di inserire nel progetto anche uno spazio mensa, per farne un ristorante didattico aperto anche all'esterno. È il nostro sogno», spiega la preside dello Stringher. Una palestra per gli aspiranti chef e pasticcieri ma non solo per loro. «Potremmo far lavorare tutti i ragazzi, anche gli allievi del commerciale, perché servirebbe anche la parte amministrativa. Uniremmo l'utile al dilettevole. D'altronde nel centro studi non ci sono mense se non quella del Malignani: si potrebbero risolvere le esigenze anche delle altre scuole. Ma è un progetto in divenire. Dovremo chiedere tutta una serie di autorizzazioni. Bisogna vedere quanti posti saremmo in grado di gestire assieme ai docenti di laboratorio».

STUDENTI

Al momento, grazie anche all'apertura dei moduli prefabbricati, che accolgono nove classi, «abbiamo in sede staccata solo due laboratori e un'aula. Ma abbiamo utilizzato tutti gli spazi possibili per la didattica. Per esempio, l'aula 18, nata come un laboratorio, dove i ragazzi avrebbero dovuto utilizzare la stampante 3D per i dolci e gli strumenti per fare la birra artigianale, viene utilizzata in realtà come aula». La speranza della preside è che le future 24 aule possano servire per aumentare le iscrizioni: «L'Edr ha comunque concepito i locali come spazi flessibili». I tempi di realizzazione? «Il prima possibile».

Camilla De Mori

