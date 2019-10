CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOUDINE Per giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni c'è tempo fino alle ore 14 di giovedì 10 ottobre per presentare la propria candidatura alla selezione per lo svolgimento del servizio civile all'Università di Udine. I volontari saranno impiegati per un anno con impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile di 439,50 euro. Le domande di partecipazione alla selezione vanno presentate online all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Bando e informazioni sono disponibili all'indirizzo...