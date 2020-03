IL PROGETTO

UDINE Nuovi parcheggi, rifacimento del chiosco e sistemazione dell'area di accesso: la giunta Fontanini avvia il restyling del Parco del Cormor secondo il progetto firmato dall'architetto Roberto Pirzio Biroli, che già trent'anni fa ne fu il padre, trasformando, in base all'idea avuta dall'allora sindaco Piergiorgio Bressani, una cava di inerti nell'area verde che conosciamo oggi e che attira migliaia di persone ogni giorno. Ieri, palazzo D'Aronco ha approvato, infatti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone del chiosco, dei parcheggi, dell'ingresso e dell'area eventi del Parco, con un investimento di 700mila euro.

I PARCHEGGI

L'intervento porterà alla creazione di 173 posti auto (quasi triplicandoli rispetto a ora) che saranno organizzati come da progetto originale del 90. Non sarà per ora sistemata, invece, l'area di sosta dall'altra parte della strada su cui si interverrà successivamente.

IL CHIOSCO

Per quanto riguarda il chiosco esistente, sarà completamente rifatto (attraverso la realizzazione di due manufatti a ridosso della torre), e sarà dotato di larghe vetrate così da permettere una vista panoramica dall'interno su tutto il parco. Allo stesso tempo, l'area vicina non solo sarà sistemata, ma anche delimitata alle auto e ai furgoni, così da garantire la sicurezza delle persone. Sarà inoltre adeguata per permettere l'accesso ai disabili. Infine, sarà riqualificato anche l'ultimo tratto, verso l'alto, della torre che sarà quindi raggiungibile dai visitatori che potranno godere di una vista estesa sull'intera area verde. All'interno dello spazio del chiosco sarà anche realizzata una fontana. Ora si andrà a gara per il progetto definitivo/esecutivo che comunque dovrà seguire le linee dettate da quello originale di Biroli.

L'AMPLIAMENTO

«Si tratta - ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - di un'opera importantissima e determinante per l'ampliamento del Parco del Cormor che prevede nuovi percorsi e piantumazioni con schede tecniche dell'architetto Biroli. Questo intervento sarà poi completato per giungere a quello che è l'obiettivo dell'amministrazione: rendere il Parco del Cormor la più vasta area verde urbana del Nord Italia». Il professionista, infatti, ha già pronto un progetto ben più ampio per il Cormor, che palazzo D'Aronco ha deciso di abbracciare portandolo avanti in più lotti. Un progetto che prevede un ampliamento dell'area dagli attuali 40 a 100 ettari di superficie, collegando anche quartieri come San Domenico e Cormor al centro, attraverso il verde (praticamente fino al Parco Moretti) e ripristinando antichi percorsi da fare a piedi o in bici, fiancheggiati dagli alberi che hanno storicamente caratterizzato il paesaggio friulano.

LA STRADA COMUNALE

Il piano complessivo prevede, infatti, il recupero della settecentesca Strada comunale di San Daniele da via Martignacco fino ai prati stabili delle Grave di Not, che hanno quasi 2000 anni; il risanamento di un bosco ripariale lungo il torrente (fino al sottopasso del viadotto di viale Boccaccio) con la piantumazione di circa 600 alberi, il ripristino del sentiero tra l'attuale guado e il sottopasso del viadotto nonché di quello tra il paleodosso fluviale e la strada dei Casali del Cormor (già sistemata dal Comune). Secondo le stime, la realizzazione complessiva costerà circa 1milione di euro (che si spera di recuperare da Regione e Ue) cui si aggiungono, appunto, i 700mila euro per l'intervento approvato ieri, e richiederà in totale almeno due o tre anni. «L'architetto Biroli ha spiegato Michelini - sta approntando le singole schede tecniche dei vari interventi, così da poterli affrontare per step avendo una chiara idea dei vari costi».

Alessia Pilotto

