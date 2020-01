IL PROGETTO

UDINE L'obiettivo della Lega per Udine? «Una città che con forti attrattive, in trent'anni, possa crescere economicamente e socialmente, aumentando la popolazione in modo da garantire la sostenibilità dei servizi offerti. Come? Sfruttando la fiscalità agevolata». Parola del segretario provinciale del Carroccio Zorro Grattoni, che spiega la visione che il partito ha del capoluogo friulano. «C'è bisogno dice l'esponente salviniano -, di una pianificazione strategica urbanistico-economica che permetta di rinnovare e trasformare la città per raggiungere tali obiettivi: una serie di progetti funzionalmente interconnessi in un'unica visione ma sviluppabili separatamente, nel corso degli anni». Secondo Grattoni, la progettazione strategica deve essere portata avanti assieme all'Università di Udine e deve essere realizzata con la massima trasversalità e condivisione politica, «al fine continua -, di assicurare una progressione realizzativa verso l'obiettivo finale, indipendentemente dal naturale avvicendamento delle amministrazioni. Altra scelta importante, riguarderà il coinvolgimento di portatori di interesse, privati ed istituzionali, che possano avere una rilevanza strategica per il progetto e non si dovranno escludere i cittadini, per trovare da subito la massima condivisione». Secondo il segretario provinciale, i fondi si possono trovare anche tramite l'Unione Europea. «Tutto ciò però deve stimolare la politica verso ragionamenti che prescindendo dal livello comunale, coinvolgono necessariamente Regione e Stato: se si vogliono attrarre sul territorio settori economici strategici in grado di apportare le risorse necessarie per l'attuazione di un piano di sviluppo del territorio ambizioso ma realisticamente raggiungibile conclude -, non si può prescindere dall'avviare dei regimi di fiscalità agevolata in favore di tutte quelle attività economiche strategiche che si vuole attrarre, pronte ad insediarsi in ambiti cittadini interessati da progettualità di rigenerazione urbana ad alto valore ambientale. Questa è la nostra visione per Udine città d'Europa».

L'OPPOSIZIONE

Il piano illustrato dal segretario provinciale della Lega (che punta ad una città di 150mila abitanti), ha attirato subito l'attenzione del capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, che chiama in causa il sindaco. «Fontanini è a conoscenza del progetto di Grattoni chiede l'esponente di opposizione -, e del gruppo di lavoro da lui costituito per aumentare gli abitanti attraverso il regime della fiscalità agevolata? E in quale parte del suo programma si trova questo ambizioso progetto? E come si pensa di far assegnare a Udine un regime di fiscalità agevolata a discapito delle altre città della regione, del Veneto, dell'Austria e della Slovenia?». Il consigliere conclude poi con ironia: «Visto il costante andamento demografico negativo del nostro paese, si pensa di raggiungere l'obiettivo di 150mila abitanti annettendo a Udine tutti i comuni limitrofi, costringendo i cittadini udinesi a quadruplicare i propri figli oppure a legalizzare i cittadini stranieri che entrano in Friuli Venezia Giulia e nel resto d' Italia in fuga dai propri paesi d' origine?».

