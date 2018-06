CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOUDINE Il progetto del supermercato non si può bloccare. Non per questo, però, la giunta Fontanini rinuncia a trovare un compromesso tra pubblico e privato, puntando anche al coinvolgimento della Regione affinché contribuisca con gli eventuali fondi necessari.Dopo l'incontro interlocutorio già avvenuto con la proprietà dell'ex Dormisch, la prossima settimana l'assessore all'Edilizia privata e ai Centri di aggregazione giovanile, Alessandro Ciani, darà il via alle trattative per trovare una soluzione di mediazione.«Dopo gli...