UDINE (al.pi.) Come può chi è affetto da autismo e ha difficoltà comunicative, esprimere il dolore? Lo fa attraverso comportamenti esplosivi, come battere la testa o buttarsi per terra. Il problema è che spesso questi comportamenti disfunzionali vengono considerati una manifestazione dell'autismo stesso e non un sintomo di una sofferenza provocata dalla coesistenza di patologie differenti, col risultato quindi di non farne una diagnosi precoce. Per garantire loro il diritto alla salute è necessario interpretare questi segni e capire cosa li ha provocati. È anche con questo obiettivo che è nato Dottore Amico, progetto della Fondazione Progettoautismo Fvg (che segue 90 persone di tutte le età) per supportare chi è affetto da disturbi dello spettro autistico, avviando un modello di assistenza interdisciplinare dedicato a questo particolare tipo di pazienti. La prima fase dell'iniziativa è costituita da incontri formativi, che coinvolgerà tra gli altri gastroenterologi, nutrizionisti e immunoallergologi dato che tra le comorbilità più diffusamente legate all'autismo ci sono proprio i disturbi gastrointestinali e le malattie immunologiche, e da laboratori con simulazioni di visite mediche, per spiegare a genitori e professionisti come gestire la situazione. «Già nel 2017 ha spiegato ieri alla presentazione la presidentessa Elena Bulfone che ha creato la Fondazione spinta dalla sua esperienza di madre di un ragazzo autistico - abbiamo creato diversi videomodelling di accesso ospedaliero, ad esempio sul prelievo di sangue. È difficile per una persona autistica affrontare una visita medica: è quindi importante promuovere esperienze di salute positive. Il progetto nasce dalla necessità di individuare diverse professionalità da coinvolgere nel percorso di diagnosi e assistenza e dalla necessità di creare un linguaggio comune, per il benessere della persona con autismo e della sua famiglia. C'è bisogno di attivare screening periodici di valutazione dello stato di salute di queste persone. Su questi temi, però, serve anche una riflessione politica».

Stando ai dati, sono sempre di più i nuclei coinvolti: «L'incidenza dello spettro autistico è di un bambino su 77 ha spiegato la dottoressa Cristina Panisi, responsabile medico di Dottore Amico - e in più del 60% dei casi non c'è disabilità intellettiva. Per questo, nell'ambito del progetto, c'è anche una parte dedicata alle mamme di bimbi che già hanno un figlio autistico, come forma di prevenzione primaria».

