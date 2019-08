IL PROGETTO PALMANOVA Una piscina nella città stellata patrimonio dell'umanità,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPALMANOVA Una piscina nella città stellata patrimonio dell'umanità, per un valore di quasi 2,5 milioni di euro. Il bando è online da giugno e lo sarà fino al prossimo 21 settembre. Il Comune di Palmanova ricerca un investitore per realizzare, in project financing, una piscina appena fuori dalla cinta muraria della città fortezza, nei pressi della zona sportiva a Sottoselva, affiancandola agli impianti calcistici e di atletica.Il progetto prevede una piscina coperta semi olimpionica da 6 corsie con profondita indicativa 120-150...