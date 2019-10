CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOMARANO Il suo nome scientifico è Chamelea Gallina ma non si tratta di un animale da cortile: è la vongola adriatica, così apprezzata dai buongustai ma seriamente in pericolo, al punto che la Giunta regionale scende in campo con un progetto-pilota per la Laguna di Grado e Marano che si inserisce nel programma già a suo tempo (2017) varato dai Consorzi gestione molluschi dei Compartimenti marittimi del Veneto e di Monfalcone. Il programma a Nordest è stato definito considerando che nell'arco degli ultimi anni le condizioni...