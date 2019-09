CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOMALBORGHETTO Occhi increduli e bocche spalancate: il viaggio nella storia proposto dall'associazione Amici di Valbruna ha davvero stupito i quasi cento partecipanti a Un passaporto per la Storia l'iniziativa che li ha condotti per mano lungo il passato della Valcanale: un viaggio nel tempo attraverso settantacinque anni di storia. Uomini e donne, bambini e anziani, valligiani e turisti e anche qualche ex militare, hanno colto l'occasione per conoscere le vicissitudini della zona vivendole dall'interno grazie all'incontro con i...