IL PROBLEMA

UDINE Spunta l'ipotesi di usare i prefabbricati per trovare nuovi spazi alle scuole: a sollevarla il preside di una superiore udinese che ha avanzato l'idea di ricorrere alle strutture di edilizia leggera. «Il dirigente del Liceo Scientifico Marinelli, che avrebbe bisogno praticamente del doppio delle aule attuali ha spiegato l'assessore al Patrimonio, Francesca Laudicina, componente del tavolo tecnico sul tema che dovrebbe riunirsi la prossima settimana - ha proposto questa possibile soluzione: è un'ipotesi, come in altre parti d'Italia. È vero che si costruiscono in maniera veloce, ma i prefabbricati d'inverno non garantiscono un ambiente molto confortevole, così come quando fa troppo caldo». Nel frattempo, continua il percorso per poter sfruttare alcuni padiglioni della Fiera di Udine, mentre l'amministrazione intende dialogare anche con altre istituzioni per risolvere il nodo sulle nuove aule necessarie viste le misure di distanziamento che caratterizzeranno l'avvio dell'anno scolastico: «Come Comune ha commentato Laudicina - abbiamo deciso di farci portavoce con l'Università e l'Azienda Sanitaria di Udine, per vedere se ci sono immobili disponibili. Abbiamo quindi deciso di istituire un tavolo di lavoro ristretto». Vi fanno parte, oltre a Laudicina in rappresentanza di Palazzo D'Aronco, anche il commissario dell'Uti Augusto Viola e i rappresentanti dei dirigenti delle superiori (Luca Gervasutti del liceo Classico Stellini) e delle primarie (Paolo De Nardo, dell'Istituto Comprensivo Udine 3): «Ci è giunta richiesta di partecipazione anche dalla componente genitoriale ha continuato l'assessore - cosa che ritengo corretta. Per le superiori l'Uti rimane l'interlocutore primario e so che Viola sta approfondendo il discorso con la Fiera. Altri presidi si sono mossi da soli e hanno chiesto alla Curia se ha disponibilità di spazi per le lezioni, come gli oratori. Non si possono lasciare le scuole da sole e speriamo che tutti facciano uno sforzo, che chi ha spazi capisca l'importanza di aiutarsi in questa situazione».

Una notizia positiva arriva da Roma da cui dovrebbero essere trasferiti alcuni fondi ad hoc, in base alla popolazione di studenti (su Udine, sono 20mila solo quelli delle superiori): «Domani (oggi per chi legge, ndr) ha spiegato Laudicina -, faremo il punto della situazione, anche per capire se possiamo sfruttare alcuni finanziamenti per la creazione di nuove aule». La necessità dei dirigenti è di stringere i tempi: «La Regione e l'Ufficio scolastico regionale faranno una ricognizione per capire il fabbisogno complessivo di spazi ha detto Gervasutti - Siamo in attesa della convocazione del tavolo tecnico perché i tempi scorrono rapidamente ed è importante capire quali sono le opportunità». Anche per De Nardo è importante fare presto: «Due mesi sono pochissimi. A livello cittadino stiamo facendo la rilevazione per gli spazi: alla Manzoni, ad esempio, avremo 26 classi con in media 22 alunni ciascuna, ma le aule, tranne sei più grandi, con le norme attuali permettono la presenza al massimo di 15-16 ragazzi. Stiamo pensando di utilizzare il laboratorio, l'aula magna e un ambiente di apprendimento innovativo che avremmo dovuto inaugurare a febbraio. Non è però l'unica preoccupazione: penso alle scuole dell'infanzia, dove gli spazi sono già sacrificati in situazioni normali. Per le primarie, la situazione dovrebbe essere relativamente più semplice e sono già stati avviati i contatti con altri enti. Avremo una buona risposta dal territorio, il problema sarà poi quello degli organici, docenti e Ata. La nostra idea è anche di ripensare le modalità di fare didattica: questa può essere una grande occasione per la scuola, per esempio nell'utilizzo anche di spazi esterni, per integrare la didattica con la proposta di altri enti formativi, come quelli museali: è una sfida interessantissima».

Alessia Pilotto

