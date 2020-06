IL PROBLEMA

UDINE Lezioni a settembre? In fiera. È questa l'ipotesi cui sta lavorando il Comune di Udine per rispondere alla fame di spazi della scuola post coronavirus.

Lo ha annunciato ieri l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia, a margine della manifestazione organizzata da una gruppo di insegnanti, educatori e genitori per la ripresa dell'anno scolastico in presenza. Una manifestazione che si è svolta in piazza Matteotti e che ha raccolto una grande adesione, segno che il problema è molto sentito.

«È necessario dare risposte certe in tempi brevi. Abbiamo bisogno di organizzare il ritorno secondo le linee guida ha detto Battaglia - ma sono preoccupata perché il tavolo tecnico si chiude il 31 luglio e non possiamo attendere fino ad allora. Vogliamo tornare a scuola, vogliamo farlo in sicurezza e abbiamo bisogno delle direttive per farlo. Riguardo agli spazi, ho avuto un incontro con i dirigenti scolastici e abbiamo chiesto di fare una ricognizione per capire se alcune aule dedicate ai laboratori possono essere usate per la didattica ha spiegato l'assessore - e nel giro di breve avremo la risposta. Secondo me, sulle scuole elementari e medie non ci saranno grandissime difficoltà, ma ci saranno per le superiori. C'è già un'ipotesi di usare i padiglioni della fiera di Udine, adattandoli ad aule».

BASTA ATTENDERE

Quello della didattica a distanza come strumento emergenziale è un aspetto che è stato sottolineato sia dai genitori sia dagli insegnanti. «Finora la scuola è stata in secondo piano, anche giustamente per alcuni aspetti vista l'emergenza ha detto Giovanni Duca, genitore tra i promotori della manifestazione - però la priorità deve passare a chi è stato quasi trasparente finora. Abbiamo paura che ciò che hanno vissuto segnerà le loro teste. La didattica a distanza per come era organizzata meglio non poteva andare; anche nell'ipotesi che possano migliorarla, non può che rimanere un'esperienza di emergenza, non possiamo pensare di togliere la socialità e tutto ciò che comporta un ambiente scolastico ai bambini. Noi non vogliamo sostituirci ai tavoli. Ciò che chiediamo è che trovino un sistema per andare a scuola tutte le ore con un sistema normale, perché noi stiamo pagando il fatto che dobbiamo tenere i figli a casa e non sappiamo a chi portarli, dato che i nonni sono a rischio. Chiediamo che le scelte vengano prese guardando il problema a 360 gradi».

BISOGNO DI SOCIALITÀ

Anche il pediatra Giorgio Tamburlini ha partecipato alla manifestazione a favore di un ritorno a scuola in presenza: «I bambini hanno bisogno della scuola e soffrono la sua mancanza in tutti i modi possibili. C'è una consistente minoranza di bambini che non ha potuto usufruire della didattica in distanza, vuoi per motivi socio-culturali, vuoi per motivi biologici. Questa occasione deve essere usata per portare la scuola su binari più moderni: è giusto tornare a numerosità più bassa, dato che la denatalità ci aiuta. Gli studi dicono che il pericolo che i bambini siano vettori è molto basso. Adottare precauzioni è giusto, però non devono essere eccessive. Ad esempio, alcuni Comuni sanificano gli scivoli: capisco la responsabilità del pubblico, ma i provvedimenti devono essere disposti su base scientifica e non di rischio percepito».

DOCENTI IN DIFFICOLTÀ

Anche gli insegnanti hanno sottolineato le difficoltà della didattica a distanza: «Deve restare una misura d'emergenza ha detto Chiara Lopopolo - è necessario che si trovino soldi e personale perché si possa lavorare in presenza, soprattutto con i bambini più fragili per cui la distanza crea una voragine».

«Ci preoccupa la mancanza di risorse e i tagli preannunciati ha detto Barbara Mattiello - la scuola è fatta soprattutto di relazioni. Lavorare attraverso un video è stato difficile sia per i bambini sia per gli insegnanti».

LA POLITICA

Molte le personalità politiche che hanno partecipato: dal presidente del consiglio regionale Pier Mauro Zanin - che ha definito un fallimento il non esser riusciti a chiudere in presenza almeno l'anno dei ragazzi di quinta elementare e terza media - al consigliere del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, a Furio Honsell (che ha sottolineato il rischio dell'abbandono scolastico). «Questa piazza contiene un grande disagio ha detto Federico Pirone (Progetto Innovare) - è importante che da ogni istituzione provengano le risposte che consentano di garantire le opportunità di crescita per 15mila studenti della nostra città».

Alessia Pilotto

