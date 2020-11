IL PROBLEMA

UDINE Fatture con importi di tre, perfino di quattro volte superiori ai numeri abituali, a parità di consumi. Troppe segnalazioni da parte delle imprese per pensare a un errore. Di qui l'approfondimento con i funzionari dell'associazione e l'amara sorpresa di vedere uniti tutti gli attori del sistema idrico territoriale nella decisione di una nuova articolazione tariffaria che genera un impatto economico altissimo, in particolare sulle aziende che, per oggettive necessità di lavoro, sono costrette a consumi elevati. Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio della provincia di Udine, scrive al presidente dell'Anci Fvg Dorino Favot, al presidente dell'Ausir, Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti Davide Furlan e al presidente del Cafc Salvatore Benigno denunciando aumenti inaccettabili e auspicando di poter cogliere un immediato segnale di ripensamento. «La nostra non è una richiesta di concessione di una dilazione di pagamento di problematiche gestionali che sono state caricate sulle imprese sottolinea Da Pozzo ma una formale istanza di revisione di quanto deliberato. Bisogna considerare che oggi più che mai la spia del malessere che attanaglia gli imprenditori sono i conti che si stanno allineando ai segni meno, dai ricavi delle vendite alle difficoltà crescenti e impreviste del sistema generale. Il terreno di battaglia di chi rischia sul mercato ogni giorno sta diventando complicato: in questo contesto è incomprensibile, agli occhi di chi intraprende, accettare delle scelte quali quella dell'aumento di un servizio in privativa». Da Pozzo cita sia il passaggio della rettifica dell'articolazione tariffaria decisa dal Cafc, sia il via libera dell'Ausir. «Intendiamo fare luce e porre rimedio immediato a una stortura tanto evidente quanto inopportuna rimarca il presidente di Confommercio anche in considerazione del momento storico».

LA REPLICA

«Il Cafc non stabilisce le tariffe, ma applica i piani definiti dall'Autority regionale all'interno di un mercato regolamentato. Siamo consci ha ribattuto il presidente di Cafc - della grave emergenza che continua a colpire più duramente alcune categorie produttive del tessuto economico sociale, soprattutto le micro-imprese artigianali e commerciali. Ciò che era in nostro potere, dilazionare e rateizzare i pagamenti, è stato attivato con il pieno sostegno dei sindaci soci già da aprile. Sappiamo bene che queste modalità non basteranno e già a maggio abbiamo sollecitato i vertici di Ausir per l'individuazione di un bonus a parziale abbattimento delle tariffe. Sarebbe stato auspicabile un maggior coinvolgimento sinergico da parte della Camera di Commercio a supporto delle istanze già formalizzate». Un invito accolto da Da Pozzo, pronto ad «affrontare la questione nel merito in un opportuno incontro quanto prima possibile».

