IL PROBLEMA

TRIESTE «Resto molto preoccupata e non fiduciosa». L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha espresso così ieri l'umore con cui ha accolto la notizia che il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, sarà alla Conferenza delle Regioni la prossima settimana in seduta straordinaria insieme ai rappresentanti del Mef, cioè del ministero delle Finanze, per rispondere alle Regioni sul rimborso delle spese sanitarie sostenute causa Covid-19 e sulle sorti del fondo di compensazione per le spese più generali sostenute dalle amministrazioni regionali.

Un Fondo che le Speciali hanno già chiesto di rimpinguare con un miliardo, rispetto al miliardo già previsto. L'annuncio dell'intervento del ministro è giunto dopo che mercoledì sera la stessa Conferenza delle Regioni aveva deciso di chiedere un «incontro politico urgente, affinché il Governo si impegni a sottoscrivere un accordo con le Regioni e a risolvere le criticità emerse dalle minori entrate registrate, a causa dell'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica spiega Zilli - che rischiano di minare gli equilibri del bilancio non solo del Friuli Venezia Giulia, ma di tutte le amministrazioni regionali».

La perentorietà della richiesta è stata subito evidente, poiché le stesse Regioni l'hanno accompagnata con la promessa di «disertare le prossime riunioni della Conferenza Stato-Regioni, se non ci sarà chiarezza su questi temi», prosegue Zilli. Al Governo si chiede, nel particolare, «di fornire risposte certe su tempi, modalità ed entità della copertura finanziaria, con la quale intende rispondere ai fabbisogni dei territori».

OGGI GIUNTA

I conti del Friuli Venezia Giulia sono ormai noti e tali che proprio oggi la Giunta delibererà in via preliminare il disegno di legge per un assestamento di bilancio «tecnico», come hanno affermato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore Zilli martedì al termine della Giunta straordinaria. In sostanza, nessuna allocazione di risorse aggiuntive su alcuna voce, ma solo «la verifica della migliore allocazione dell'esistente». Una condizione che si è verificata a seguito del conto da 160 milioni circa presentato dalla sanità per la gestione dell'emergenza sanitaria in epoca Covid, cifra su cui hanno pesato anche i minori introiti contestuali a tale periodo, e la stima di circa 700 milioni di entrate in meno nelle casse regionali. Con il lockdown e la Fase 2 che stenta a decollare, infatti, gli incassi di imprese e cittadini sono calati, quando non azzerati, e di conseguenza si è drasticamente ridotto il gettito fiscale, linfa vitale per il documento contabile della Regione. A tutto ciò s'aggiunge la «restituzione» di 59 milioni alle diverse Direzioni e quindi agli assessorati fondi che la Giunta aveva avocato a sé nelle scorse settimane per dare copertura ad alcuni interventi d'emergenza (20 milioni per la Protezione civile, 39 milioni per contributi a fondo perduto e taglio dei tributi locali), con la promessa di restituzione al momento dell'assestamento.

LA SITUAZIONE

«Stimiamo 700 milioni di minor entrate, l'emergenza sanitaria ha assorbito tra i 150 e i 160 milioni riepiloga Zilli e nella voce avere per ora ci sono solo 220 milioni, quelli che arriverebbero al Friuli Venezia Giulia dal Fondo statale per la compensazione delle spese, non sappiamo quando e come». Differenze notevoli, aggiunge l'assessore, anche tra i ristori statali previsti per il Trasporto pubblico locale - «circa 10 milioni» - e gli oneri che il Covid-19 ha ribaltato su questo settore, per mancati introiti e per le riprogrammazioni necessarie anche in vista del nuovo anno scolastico. Troppi segni rossi «per potermi dire fiduciosa», conclude Zilli, che ora attende la convocazione della Conferenza Stato-Regioni della prossima settimana per verificare fatti, cioè soldi, al fine di mettere mano «alla riscrittura del bilancio, come indicato dal presidente Fedriga, e alla quale ci stavamo applicando insieme ai colleghi».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

