UDINE Al momento gli unici a pagare sono i gestori della discoteca Kursaal di Lignano Sabbiadoro, che si sono visti sospesa l'attività per le prossime due settimane. Ma le indagini sullo sconcertante gesto delle t-shirt Centro Stupri ideate da una comitiva di ragazzi friulani sono appena partite e sia sul fronte amministrativo, sia su quello penale, potrebbero arrivare a breve-medio termine ulteriori sviluppi. Sia ai danni di altri locali coinvolti, sia soprattutto per i protagonisti della vicenda.

Annunciato all'indomani del fattaccio, il provvedimento di sospensione di ogni attività per la durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 100 del Tulps, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico in generale, è stato notificato ieri mattina dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Udine su ordine del Questore, ai gestori della discoteca lignanese presso la quale i ventenni sabato 20 giugno avevano trascorso la serata, prenotando due tavoli a nome Centro Stupri. Dai riscontri raccolti dagli agenti, il personale dipendente aveva contrassegnato il cartellino di prenotazione esposto sul tavolo con la stessa dicitura. Il cartellino era stato rimosso poi dal personale solo dopo essersi accorti della diffusione dell'immagine sui social network. Ma in molti si sono chiesti come mai tale provvedimento sia stato adottato solo per il locale notturno e non per gli altri luoghi pubblici in cui i giovani si sono immortalati con addosso le vergognose magliette o per chi le ha stampate. «Stiamo valutando tutti i comportamenti che i ragazzi hanno tenuto quella sera, non solo in discoteca fanno sapere dagli uffici della Questura friulana e se saranno accertate responsabilità dirette degli altri gestori, sicuramente saranno presi medesimi provvedimenti di sospensione delle licenze. Per quanto riguarda il locale notturno, le foto recuperate con le targhette erano chiarissime ed è palese il mancato controllo, la mancata vigilanza sul cartellino della prenotazione».

Al Kursaal non le indossavano, questo è stato acclarato; le foto postate sul social invece si riferiscono ad altri due locali di San Daniele del Friuli. Da parte loro i gestori del Kursaal ribadiscono attraverso il loro legale, l'avvocato Vincenzo Cinque, di essersi dissociati dall'episodio, condannando gli autori; considerandosi poi parte lesa ci sarà la richiesta di risarcimento danni mentre stanno valutando anche l'istanza di revisione del provvedimento della Questura mentre c'è la volontà di promuovere una serata di sensibilizzazione sul tema della lotta alla violenza sulle donne, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Mentre sul web il sito di news Tpi ha diffuso i nomi degli otto ragazzi coinvolti, il fascicolo aperto in Procura a Udine è ancora a carico di ignoti, «il procedimento lo sta seguendo il mio procuratore aggiunto fa sapere il procuratore capo Antonio De Nicolo è ancora in corso l'identificazione dei protagonisti del fatto, ci si sta basando sulla notizia di reato trasmessa dalla Digos (le ipotesi di reato sono istigazione a delinquere e incitamento all'odio razziale, ma non è detto che possano mutare, ndr). Non abbiamo ancora iniziato ad ascoltare le persone coinvolte, l'orizzonte temporale sul quale ci muoveremo servirà per accertare tutti i passaggi dell'episodio per quanto di nostra competenza sotto il profilo penale». Sui profili social dei ragazzi, quasi tutti cancellati, ci sta già lavorando la Polizia Postale mentre al momento non risultano depositati in procura altre denunce, né da eventuali associazioni di difesa delle donne, né dalle ragazze oggetto di pesanti attacchi dagli stessi, nel corso degli scambi di messaggi sui social.

Tra le tante analisi che circolano in questi giorni sul fenomeno, Tpi, il sito che ha scoperchiato l'esecrabile gesto, ha chiesto un commento alla criminologa Roberta Bruzzone. nella catena che si è creata, come mai nessuno li ha fermati? «Questo tipo di evento testimonia che c'è un sistema di valori disfunzionali e patriarcali che appoggia questa visione - ha spiegato - Prima che l'iniziativa si manifestasse sul piano concreto, chi ha accettato la prenotazione, chi ha stampato le magliette e così via, ha trovato questa visione accettabile. Gli adulti avrebbero potuto intercettare la situazione, non lo hanno fatto. Questi ragazzi sono frutto di un albero avvelenato» ha concluso.

