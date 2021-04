Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIRETTOREUDINE Ai colleghi di Aaroi Emac che, nella lettera di denuncia firmata dal loro presidente Alberto Peratoner, si dicono «stremati» e mettono in fila una lunga lista di criticità nella gestione dell'emergenza covid, Amato De Monte non risponde direttamente. Preferisce far parlare i numeri e la fatica che lui stesso condivide. «A loro non rispondo niente - dice il direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione di Udine...