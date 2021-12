EVENTO

TOLMEZZO La Carnia sarà protagonista in Piazza San Pietro tra un anno, per il Natale 2022. Davvero una vetrina d'eccezione per la montagna friulana e le sue bellezze, che troveranno spazio nella piazza più famosa al mondo, nel periodo più suggestivo dell'anno. La Segreteria di Stato Vaticana ha scelto infatti Sutrio e i maestri artigiani per la realizzazione del presepe che, come da tradizione natalizia, viene allestito nel cuore del Vaticano. Ogni Natale, infatti, lo Stato Pontificio commissiona un presepe a grandezza naturale e per il 2022 è stato scelto il presepe realizzato nell'Alta valle del But, cuore pulsante della lavorazione del legno. Un traguardo che inorgoglisce non solo la montagna ma tutta la Regione Friuli Venezia Giulia e che ha già messo molti artigiani, scultori e artisti all'opera da tempo. Il progetto Un presepe per il Vaticano 2022, presentato durante l'evento Magia del Legno 2021. Il significativo e importante incarico verrà preceduto da un percorso di avvicinamento che vedrà partecipe anche il Museo Carnico delle Arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo, già a partire da queste festività natalizie 2021. L'iniziativa denominata Aspettando il presepe in Piazza San Pietro 2022, verrà presentata questo sabato 18 dicembre alle ore 17.00 nella corte interna del Museo. La Fondazione Museo Carnico, insieme alla Comunità di Montagna della Carnia e ai Comuni della Carnia, hanno voluto dare il proprio contributo per sostenere il progetto che vedrà il nostro territorio al centro della Cristianità. Da sabato 18 dicembre e per tutto il periodo natalizio negli spazi all'aperto del Museo si svilupperà la Natività con figure realizzare in legno, ideate da Stefano Comelli con la collaborazione fotografica di Ulderica Da Pozzo.

