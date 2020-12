DOPO DUE ANNI

UDINE (ap) Dopo due anni a Udine, il prefetto Angelo Ciuni va in pensione e Palazzo D'Aronco ieri ha voluto salutarlo e ringraziarlo per il suo operato. Sessantasei anni, romano, era arrivato a Udine nel 2018.

«È stato un prefetto particolare, nel senso buono del termine ha detto il sindaco Pietro Fontanini - Ho apprezzato il suo atteggiamento di vicinanza, familiarità, mi chiama sempre sindic, attenzione e disponibilità. Grazie per il lavoro svolto anche in questo momento difficile, con le problematiche legate alla pandemia e le riunioni continue del Comitato per la sicurezza pubblica legate all'emergenza e alle altre questioni della città, come la situazione di Borgo Stazione. Il suo aiuto è stato di fondamentale importanza: è stato un funzionario propositivo, sempre disponibile verso l'amministrazione di Udine e di tutto il Friuli».

La giunta gli ha quindi regalato, come ricordo di Udine, una bottiglia di vino con il simbolo della città e il libro sulla chiesa di San Francesco.

LE PAROLE DI CONGEDO

«Se ciò che il sindaco ha detto è vero ha commentato Ciuni - ci ho messo del mio, penso che se non si sta in mezzo alla gente e sul territorio non si può fare questo lavoro, però molto è perché il territorio mi ha coinvolto: sono stato accolto da tutti i sindaci con grande affetto ed è la migliore conclusione della mia carriera perché non siete persone facili ha continuato - ma mi avete accolto come uno di famiglia. L'esperienza a Udine non è stata facilissima perché ci sono state circostanze inedite, per tutto il mondo, con una pesante emergenza arrivata in un momento storico complesso. E abbiamo dovuto affrontare anche un altro grande fenomeno, quello dell'immigrazione. È stato però un periodo che è volato. Mi pare di essere arrivato l'altro giorno ed è un grandissimo dispiacere andare via: tornerò perché qui ho trovato una potenzialità di felicità nello starci che forse voi dovete ancora scoprire. Mi avete insegnato molto: questa regione ha vissuto tutto più di tutti. E vi auguro di portare avanti ancora questa capacità di confronto, di rispetto e costruttività, mantenendo le vostre posizioni; in alcuni posti, la dialettica delle idee sta lasciando il posto all'astio e all'odio, su questo territorio, tra voi siete ancora avversari e non nemici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA