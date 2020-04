LA STORIA

UDINE In tempo di isolamento, anche il portalettere diventa una modo per tenersi in contatto con l'esterno. E così, chi non può uscire, sfrutta l'occasione per parlare un po'.

COSA È CAMBIATO

«Adesso spiega Claudio Romano, giovane postino udinese, che racconta come è cambiato il suo mestiere con l'epidemia in corso - indossiamo mascherine e guanti dall'inizio alla fine del lavoro: non creano problemi, sono dispositivi di sicurezza che è giusto usare, per noi e per i clienti. Io seguo soprattutto la linea mercati, quindi fondamentalmente aziende ed enti come Comune e Ospedali: le porte rimangono chiuse, sono gli uscieri a venire ad aprire. Nel caso ci siano pacchi da consegnare, mi rapporto anche coi privati. Suono al citofono per avvisare e magari ci accordiamo perché io lasci il pacco nell'androne oppure, chi vuole, scende: adesso bisogna aspettare un po', perché devono indossare anche loro mascherina e guanti, poi facciamo lo scambio rispettando le misure di protezione»

OCCASIONE PER SOCIALIZZARE

«Ci sono persone preoccupate - aggiunge il postino - si mantengono a distanza, ma vogliono parlare con qualcuno e hanno poche occasioni; la domanda che mi fanno tutti è Com'è là fuori?. Ne approfittano per scambiare quattro chiacchiere perché tanti mi dicono che non sanno cosa fare e che incontrano solo me: è un po' come se fossi una sorta di telegiornale, per sapere come si vive la situazione fuori da casa».

NESSUNA PAURA

Non ha timore, Romano, a lavorare nonostante i rischi del contagio: «Per come sono fatto io racconta - sono contento di uscire: vedo tante persone che si stufano in casa quindi più tempo passo fuori, meglio sto. I miei genitori dicono che sembra io non abbia paura. In effetti non ce l'ho, basta rispettare le misure di sicurezza. Sto vivendo questa situazione come prima, tranne per i presidi e le distanze».

IN CABINA DI REGIA

A coordinare le attività di recapito dei centri di Poste Italiane in Fvg è Alessandra Laghi, responsabile regionale del recapito, che da oltre un mese non torna a casa. «Sono in regione da un anno racconta - prima lavoravo in Lombardia e quindi devo dire che sono molto contenta di essere qui. Da quando è iniziata l'emergenza, mi occupo anche di garantire i presidi di sicurezza per gli operatori e che vengano rispettate tutte le normative introdotte. In questo periodo non c'è stata alcuna riduzione nel numero dei portalettere, ma alcune cose sono cambiate: facciamo in modo che non siano mai in recapito oltre alle ore 18 e sfalsiamo di un'ora e mezza gli ingressi del turno del mattino per evitare assembramenti. Inoltre, sanifichiamo e nebulizziamo tutti i centri e i nostri mezzi».

SERVE COMPRENSIONE

Il servizio non è mai stato interrotto, ma sono state introdotte alcune modalità diverse dal solito: «Modalità che sono state fraintese. La gente si chiede come mai il portalettere suona e poi lascia l'avviso anche se ci sono persone in casa spiega ancora la direttrice Laghi - ma si tratta di disposizioni che dipendono dalle misure restrittive anti contagio: per le consegne che richiedono un riconoscimento forte, lasciamo un biglietto e si deve ritirare allo sportello; altrimenti, consegniamo nella cassetta della posta. Nonostante le complessità quotidiane, abbiamo continuato ininterrottamente il recapito, salvaguardando clienti e operatori».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA