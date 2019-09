Il porta a porta slitta di un mese Debutto a novembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE DECISIONIUDINE Non più dal 1° ottobre: la partenza della porta a porta slitta di circa un mese. A darne l'annuncio, ieri, è stato lo stesso sindaco Pietro Fontanini che ha spiegato i motivi dello spostamento: In giunta ha detto -, abbiamo incontrato anche il direttore della Net Massimo Fuccaro per fare il punto sulla nuova modalità di raccolta che prenderà il via dal quartiere dei Rizzi, dove a breve saranno distribuiti i bidoncini e il materiale informativo. La partenza vera e propria del servizio dovrebbe essere a novembre. Lo...