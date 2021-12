IL CASO

UDINE Niente feste in piazza e veglioni collettivi per le prossime festività e in particolare per salutare l'arrivo del nuovo anno. Ma in compenso sembra che il pignarul, almeno nelle sue roccaforti, potrebbe resistere, ancora una volta, all'attacco del virus, seppur in una versione «contingentata» e senza pubblico. Solo gli organizzatori, gli addetti ai lavori quindi e i media, per non rinunciare alla tradizione ma, contemporaneamente, preservare la popolazione dal rischio di contagio. Il condizionale è d'obbligo perché, come ha spiegato ieri il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, la prognosi sarà sciolta solo la prossima settimana, con un nuovo vertice. Ma già ieri alla riunione in videoconferenza fra il primo inquilino del Palazzo del Governo di Udine e i sindaci della provincia si è definita una linea condivisa, come dice lo stesso Marchesiello.

LA LINEA

«Abbiamo condiviso la linea, sulla falsariga di quanto si sta valutando a livello nazionale, di resettare tutte le feste e tutti gli eventi di piazza - spiega il Prefetto -. Non ci saranno feste di piazza, concerti ed eventi di richiamo. L'unica cosa che si sta valutando è come organizzare comunque i falò epifanici della tradizione. Ma dovremo ridiscuterne la prossima settimana». La linea di principio, comunque, è che «gli eventi che potrbbero richiamare persone non si devono organizzare in nessun comune»: «I sindaci sono stati tutti concordi. Le fughe in avanti è bene che non ci siano». L'unica tradizione che potrebbe salvarsi, seppur «in modo molto contingentato» è, per l'appunto, quella dei pignarui, almeno nelle roccaforti. «Tarcento in particolare e forse Aquileia. Ma ad Aquileia si sono riservati di decidere. Con Tarcento, dove la tradizione è forte, si è detto di provare ad organizzare il pignarul in modo contingentato come l'anno scorso, facendo finta di essere in zona rossa». Quindi, niente pubblico, ma «limitato ai soli organizzatori e alla stampa». Un modo per poter far vivere alla gente l'evento comunque in remoto grazie alle riprese e alle nuove tecnologie, ma senza correre il rischio di permettere al virus di diffondersi tra il pubblico. «Bisogna fare in modo che la gente non possa partecipare». Di questo si parlerà, per l'ultima decisione in una nuova riunione in videoconferenza.

TARCENTO

«Siamo rimasti d'accordo - conferma il sindaco di Tarcento Mauro Steccati - che ci si rivede all'inizio della prossima settimana. Si cerca di mantenere una linea comune. Annullate tutte le manifestazioni anche a Tarcento come altrove. Noi manterremo solo la consegna del Premio Epifania, con accesso contingentato consentito con green pass e distanziamento. Si parlerà con i signor Prefetto delle modalità per tenere acceso il simbolo del Pignarul, che sono 94 anni che prosegue. Non si è mai fermato, neanche l'anno del terremoto. Anche l'anno scorso è stato fatto, senza pubblico: eravamo una trentina, di cui circa una decina di addetti ai lavori e una ventina dei media. Ovviamente, anche quest'anno andrebbe fatto in assenza di pubblico: solo addetti ai lavori, qualche autorità, addetti alla sicurezza, Polizia locale e organi di stampa. Ma si deciderà la prossima settimana. Tutto il resto sarà annullato. Restano solo le cerimonie religiose».

È ancora «prematuro», invece, secondo Marchesiello, sbilanciarsi su quanti no vax resistano fra le forze dell'ordine. Bisogna infatti aspettare i tempi tecnici per avere chiarezza su eventuali esenzioni o su prenotazioni di vaccini dell'ultim'ora. «Con l'inizio del nuovo anno»,si saprà quante saranno le sospensioni effettive. «La cosa che mi ha rassicurato è che parlando con i comandanti e il questore si sta ridimensionando di molto il fronte dei non vaccinati». Quanto ai risultati dei primi controlli in città dopo la stretta sul green pass, per Marchesiello «la reazione degli udinesi è stata buona». Dopo il recente tentativo no vax all'ospedale di Pordenone, «anche a Udine l'attenzione delle forze dell'ordine si concentra sui punti sensibilia».

Camilla De Mori

