UDINE Valichi minori chiusi e presidiati con droni almeno nelle ore più critiche, di notte e primo mattino, quando cioè si concentrano i traffici dei passeur e i passaggi dei migranti al termine del loro viaggio della disperazione. Ma anche più controlli, svincolando i militari di Strade sicure e utilizzandoli sul territorio con pattuglie autonome, che chiederanno l'ausilio degli agenti solo in caso di attività di polizia giudiziaria (che l'Esercito non può fare). Come anticipato dal Gazzettino c'è tutto questo nella proposta condivisa dal vertice dei prefetti, dei Questori di Udine e Gorizia e dei Procuratori che ora, sotto forma di lettera, è al vaglio del ministro dell'Interno: una «contromisura», com'è stata definita, che incassa tutti giudizi positivi. Come ha spiegato il commissario di Governo Valerio Valenti, inoltre, in regione scatterà la solidarietà fra province per alleggerire le strutture della provincia di Udine destinate alla quarantena dei migranti e ormai quasi sature. Intanto, a chiedere un maggior presidio dei confini è anche la missiva inviata dal governatore Massimiliano Fedriga (vedi altro articolo), che ritiene non più differibile l'intervento di Roma.

LE REAZIONI

Interessati al blocco almeno in alcune ore del giorno, alcuni valichi secondari, in tutto otto a quanto detto da Valenti, di cui 4 nel territorio udinese (in particolare nella zona del Cividalese) e 4 nell'Isontino. Obiettivo, evitare che gruppi sempre più consistenti di migranti si riversino a Udine e dintorni, dove nel solo mese di luglio la Prefettura ha contato 350 ingressi nelle strutture. «La chiusura dei valichi di seconda categoria - dice il sindaco di Udine Pietro Fontanini - è una cosa importante e lo è anche sgravare le strutture del territorio udinese dalla presenza dei migranti. Effettivamente a Udine i numeri sono alti. Io spero anche che molti vengano trasferiti fuori regione. Ricordo che domenica (domani ndr) scade la quarantena per i migranti della Cavarzerani: quelle quasi 500 persone vanno trasferite altrove», sostiene.

Anche la deputata Pd Debora Serracchiani apprezza la richiesta di più controlli: «Siamo favorevoli, li abbiamo chiesti per tempo e vigorosamente, e ne parleremo molto presto con la ministra Lamorgese: i controlli nell'area confinaria italo-slovena servono e va impiegato il personale necessario all'efficacia. Quello che non serve è chiedere chiusure indiscriminate dei confini che sarebbero più che altro un danno per la popolazione. Il Viminale valuterà le opzioni tecnicamente praticabili. Intanto la Giunta regionale, nelle sue esternazioni sul Covid, tenga ben distinti i transiti legali delle persone provenienti dai Balcani dal fenomeno dei migranti.

Sabrina De Carlo, deputata del M5S invita a dire basta a «sterili polemiche», dopo lo scambio di opinioni fra la stessa Serracchiani ed il presidente Fedriga e alla luce delle proposte emerse a seguito del maxi-vertice coordinato da Valenti. De Carlo invita a lasciar posto ad «un confronto aperto e costruttivo» per trovare delle soluzioni: «La Prefettura ha sempre dimostrato di saper mettere in campo soluzioni opportune e tempestive in ogni episodio d'emergenza. È quindi certamente utile un aumento dei controlli al confine e l'intensificazione della collaborazione con la Slovenia, anche valutando la chiusura dei valichi minori fornendo tutti gli strumenti necessari a presidiare i confini in sicurezza».

