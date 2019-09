IL PERSONAGGIO UDINE Una pagina di storia delle relazioni internazionali è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOUDINE Una pagina di storia delle relazioni internazionali è stata scritta ieri all'Università di Udine in occasione della visita ufficiale a Udine e all'ateneo dell'ambasciatore d'Ungheria in Italia Ádám Zoltán Kovács. Il rappresentante del governo ungherese nel nostro Paese è stato ricevuto con tutti gli onori dal rettore in carica dell'Università Alberto De Toni nel prestigioso salone di palazzo Antonini-Maseri. A suggellare l'evento è stato un fatto assolutamente insolito: il conferimento, avvenuto con una breve, ma...