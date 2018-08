IL PERSONAGGIO CAMINO AL TAGLIAMENTO Potrebbe godersi tranquillamente, in relax,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOCAMINO AL TAGLIAMENTO Potrebbe godersi tranquillamente, in relax, la sua pensione, Giuseppe Zamparini. Perché dopo una vita di lavoro, a 70 anni, se l'è meritata tutta. Invece è più attivo di prima e ha più progetti di quand'era ragazzo.Nato a Pieve di Rosa, un piccolo borgo dell'altrettanto piccolo paese di Camino al Tagliamento, nel tranquillo Medio Friuli, Bepi è impegnato in tutte le stagioni dell'anno, che piova, nevichi o si soffochi per l'afa, nell'arricchimento della sua mega-collezione di armi e reperti storici.Ha...