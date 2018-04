CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERCORSOUDINE Continua a vivere a casa con i genitori e i fratelli minori e ad andare a scuola nello stesso istituto superiore che frequentava con profitto prima che la Polizia scoprisse che su internet e sui canali Telegram inneggiava alla Jihad e si mostrava come un sostenitore dell'Isis. Intorno al ragazzino, friulano di origini algerine, nato e cresciuto in Italia, accusato di aver compiuto attività di proselitismo a favore dell'Isis, si è stretto un cerchio di riservatezza per garantirne un percorso di recupero e...