Il Pd: troppi atti violenti la politica deve intervenire

IL CASOUDINE In pochi giorni a Udine è avvenuta una serie di gravi episodi di violenza, diversi tra loro e con reazioni differenti. Con la rapina in villa subita da due anziani coniugi, sembra che siamo già entrati nella routine: nessun grido di scandalo, per fortuna nessuna polemica su etnie predisposte alla violenza o altro. Lo afferma il segretario regionale del Partito democratico Fvg Cristiano Shaurli che invita a non correre il rischio dell'assuefazione. Per Shaurli proprio la rapina in casa è forse più preoccupante di altre, perché...