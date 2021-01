ISTRUZIONE

UDINE Il Friuli Venezia Giulia a guida leghista segua il modello del Lazio a traino dem e offra tamponi rapidi gratis ai ragazzi delle superiori per agevolare il rientro in classe.

L'idea piace a Cristiano Shaurli, segretario Pd Fvg, e non dispiace ai presidi. «Ci sono alcune settimane per preparare il ritorno a scuola di migliaia di ragazzi delle superiori: la giunta Fedriga lavori da subito per offrire tamponi gratis nella fascia 14-18. Bisogna garantire un rientro nella massima sicurezza a studenti e famiglie. Ovviamente la prevenzione deve riguardare anche il personale scolastico», dice lanciando un appello al presidente Massimiiliano Fedriga, dopo la decisione di rinviare al 31 gennaio la ripresa delle lezioni delle superiori in presenza. «Dopo che la Giunta Fedriga ha guidato il Fvg alla sconfitta con la chiusura della scuola per i contagi fuori controllo - spiega Shaurli - ora si sforzino di creare le condizioni per riaprire in sicurezza. Non occorre inventare niente, basta copiare dalle Regioni che già hanno fatto partire questo servizio». Il riferimento, abbastanza scoperto, è al Lazio di Zingaretti che con Scuola sicura ha previsto test gratuiti non solo per il personale ma anche per gli studenti dai 14 ai 18 anni, che possono prenotarsi anche senza prescrizione medica per fare il tampone rapido con la formula drive in.

I DIRIGENTI

I presidi di Udine concordano su questa soluzione. Fare il tampone rapido ai ragazzi per il rientro in classe? «Perché no - si chiede la dirigente scolastica del Marinoni Laura Decio -? Lo hanno fatto anche a noi. Il ministero della salute ne valuterà l'efficacia». E anche il preside del liceo classico Stellini del capoluogo friulano, Luca Gervasutti si dice «assolutamente d'accordo» con l'idea dei tamponi rapidi gratis per gli alunni delle superiori. La direttrice scolastica regionale Daniela Beltrame si limita a ricordare che già a fine settembre la Regione aveva emanato delle linee guida per i test rapidi a scuola.

LA POLITICA

Intanto non si placano le polemiche politiche sulla decisione (del Fvg, come anche del vicino Veneto) di spostare la ripresa delle lezioni in presenza alle superiori a febbraio, a causa del boom di contagi (secondo il bollettino dell'Iss, da settembre a dicembre si sono contati 396 focolai di probabile origine scolastica). Oggi ci sarà l'assemblea di protesta (sulla pagina Facebook) del comitato Priorità alla scuola Udine. Se Shaurli invita la giunta regionale a non inseguire «paure o stanchezze di persone e categorie, a contrapporsi al Governo o a fare i migliori del mondo» ma a mettersi pancia a terra per trovare una soluzione, dalla galassia che si trova ancor più a sinistra si ribella il Coordinamento regionale delle sinistre di opposizione del Fvg, che stigmatizza la scelta di tenere chiuse le superiori fino al 31 gennaio ritenendo che non sia «dovuta a maggior saggezza del governo regionale, quanto a una situazione pandemica che mette la nostra Regione fra le peggiori del Paese per percentuale di contagiati e loro incremento; ad una azione politica volta in questi mesi a frenare qualsiasi chiusura o attenuazione delle attività, ovvero a garantire acquisti e affari invece che la salute dei cittadini, a una pervicace determinazione dimostrata in questi mesi a non risolvere i problemi legati alla frequenza in presenza».

