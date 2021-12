LA POLEMICA

UDINE Il nuovo bosco urbano di Udine Est non basta per convincere l'opposizione sulle politiche ambientali: secondo il centrosinistra, negli ultimi tempi troppe piante sono state abbattute, una situazione che ha spinto Pd, Innovare e Siamo Udine a presentare un question time: «Negli ultimi due anni e mezzo la città ha assistito all'abbattimento sistematico di molti alberi ad alto fusto e quindi sale ogni giorno la preoccupazione per la frequenza e la facilità con cui vengono abbattute piante, in gran parte nate prima che i consiglieri venissero al mondo commenta la consigliera del Pd, Cinzia Del Torre -. Le stragi più recenti sono una trentina di alberi abbattuti in via del Maglio e due in via Friuli, ma non si possono scordare quelli eliminati da piazzetta Belloni, via dei Rizzani, via Aquileia e dal Colle del Castello, solo per fare gli esempi più eclatanti. È importante capire cosa intenda fare l'amministrazione in via Cadore, dove strada e marciapiedi sono pesantemente danneggiati a causa delle radici dei i pini marittimi. Da un paio di settimane, intorno ai pini è comparso il nastro arancione che delimita i cantieri. Saranno quindi tutti abbattuti o si salveranno? Esistono soluzioni tecniche alternative alla strage dei pini continua -, ed è stato dimostrato con i buoni risultati di una sperimentazione fatta nel 2017 che aveva consentito la sistemazione del marciapiede e del sedime stradale danneggiato e che dopo quattro anni, non richiede ulteriori manutenzioni: gli alberi, in quel punto, sono salvi. Ci auguriamo che l'amministrazione voglia seguire questa strada piuttosto che accendere le motoseghe». I consiglieri (a firmare l'interrogazione urgente sono stati anche Lorenzo Patti, Sara Rosso, Federico Pirone ed Eleonora Meloni) chiedono quindi le ragioni degli abbattimenti di via del Maglio e via Friuli e il piano degli abbattimenti previsti per il 2022. «Non rassicurano i progetti di realizzare boschi urbani ai margini del territorio comunale conclude la consigliera-, per raggiungere i quali sarà comunque necessario spostarsi con l'auto. È invece essenziale la presenza di alberature e spazi verdi in ogni zona della città: nelle zone residenziali, dove la giunta progetta di trasformare spazi verdi in parcheggi, in centro storico così come nelle aree commerciali. Tutta la popolazione deve poter godere del verde facendo solo pochi passi da casa». Nel frattempo, Palazzo D'Aronco ha incaricato una ditta per il ripristino della vegetazione e la sistemazione generale del giardino di piazza Belloni (14 mila euro circa) e ha previsto la messa a dimora di alberi ornamentali in viale Leopardi e via Roma, in sostituzione di quelli morti (per ulteriori 14.400 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA