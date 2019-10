Il Pd: serve assoluta trasparenza sulle strutture private

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIUDINE Mentre si attendono gli sviluppi dell'inchiesta in materia di spesa socio-sanitaria ai danni dei bilanci di diverse regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia, che ha portato all'arresto, fra gli altri, di Massimo Blasoni, fondatore e ai vertici di Sereni Orizzonti, la politica in regione continua a porre l'accento sul ruolo delle istituzioni per garantire le fasce più deboli e bisognose di tutela.DEMOCRATICI«Ferme le garanzie di legge ha affermato il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli serve assoluta...