Non si sono fatte attendere le reazioni delle minoranze all'intervento di Fedriga. «L'intervento del presidente Fedriga, più istituzionale rispetto ai toni dello stesso di qualche tempo fa, non ha nascosto le difficoltà che la nostra regione sta vivendo, soprattutto le condizioni estreme in cui versa da tempo il nostro sistema sanitario, il numero di decessi e di contagi. La serietà della situazione sanitaria in Fvg è sotto gli occhi di tutti». Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti. E il segretario dem Cristiano Shaurli aggiunge: «I dati sono ancora preoccupanti e servono il rispetto delle regole e tantissima attenzione. Ci aspettavamo molto di più nell'analisi delle criticità e delle difficoltà che la sanità di questa regione ha vissuto e sta vivendo. Purtroppo la percentuale dei contagiati, dei decessi sono fra le peggiori regione italiane e d'Europa». Di «un intervento istituzionale che apprezziamo per i toni ma che non corrisponde all'atteggiamento tenuto fuori dal palazzo» parla anche il M5S. «Condividiamo il richiamo a non considerare la zona gialla come un liberi tutti così come l'affermazione secondo cui questa non è una medaglia al Fvg. Allo stesso modo, la zona arancione o rossa non era punitiva ma una scelta fondata e necessaria. Pare evidente che per lui la fotografia della situazione è corretta solo se si esce dalla zona arancione, ma non quando ci si entra». Secondo Il M5S Fedriga dovrebbe spiegare perché «nella seconda ondata abbiamo toccato picchi di decessi tra i più alti».

