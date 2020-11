Dopo alcune indiscrezioni apparse sulla stampa il Pd chiede al vicepresidente Riccardi di smentire la notizia che i medici non potrebbero parlare con i media senza il suo controllo. E l'assessore regionale assicura di non aver mai censurato nessuno ma di aver piuttosto voluto «coordinare le comunicazioni a beneficio di un sistema». «Dall'assessore Riccardi attendiamo forti e chiare smentite della notizia sul divieto ai medici del Friuli Venezia Giulia di parlare con la stampa, accentrando su di lui il controllo dei rapporti con i media: una decisione che ricorderebbe molto certo regimi totalitari», afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che è stata resa nota una disposizione della Direzione generale della Salute che vieterebbe ai medici delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia di avere rapporti diretti con gli organi di stampa, accentrando tutta la comunicazione sul vicepresidente. «Nel resto del Paese e dell'Europa si cerca di dare voce alla scienza e ai medici - evidenzia Shaurli - per contrastare le informazioni sballate di chi, come Salvini, fino a poche settimane fa invitava a non usare la mascherina e affermava che una seconda ondata non ci sarebbe stata, o di sindaci come quello di Trieste che invitano a non rispettare le regole. E nella nostra Regione può parlare solo l'assessore?». E aggiunge che «già nei mesi scorsi i dirigenti centrali e delle aziende sono spariti a favore della Giunta. Ora si chiede unità, va bene, ma che sia reale, e chiediamo che chi ha responsabilità sanitarie dica ai cittadini come stanno le cose». Insomma, «smettiamola con la narrazione da primi della classe o di andare in piazza a cavalcare malcontento e a fare promesse che non si possono mantenere». Pronta la replica di Riccardi: «Facciano l'elenco delle numerosissime interviste e delle prese di posizione pubbliche dei professionisti sanitari su giornali e tv. Coordinare le comunicazioni a beneficio di un sistema in un'epidemia non significa censurarlo, non ho mai vietato a nessuno di parlare. Ho sempre cercato di farli parlare tutti per raccontare la loro esperienza con pregi e difetti del tempo che viviamo. Se il Pd cerca polemiche con me perde tempo, non ho alcuna voglia di seguirli perdendo energie dietro ad inutili provocazioni che in un'emergenza dovrebbero essere accantonate».

