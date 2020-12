LE REAZIONI

UDINE Non si sono fatte attendere le reazioni. «La Giunta Fedriga chiude l'anno con un fallimento nella gestione di un'emergenza sanitaria come il Covid e con prospettive più incerte per il futuro sociale ed economico. Non c'è video, effetto speciale o valanga di chiacchiere che possa nascondere inefficienze, ritardi e assenza di visone. Non c'è appello all'unità che sia credibile se manca volontà di condividere. Un esempio sono gli interventi immobiliari a spot tra Porto vecchio e Sant'Osvaldo, decisi in totale solitudine e venduti come strategici per lo sviluppo», ha detto il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la conferenza stampa di fine anno della Giunta Fedriga. «Il 2020 si chiude con la stessa narrazione dei primati alla quale abbiamo assistito per tutto l'anno. Ma le cose non vanno come le raccontano Fedriga e la sua giunta, a partire dalla sanità, dove si è visto l'affanno del sistema disegnato dal centrodestra, sul quale tutt'oggi gli operatori chiedono un cambio di marcia e nuove forze», sostiene il vicecapogruppo del Pd, Diego Moretti.

«L'emergenza covid ha fatto emergere in maniera evidente tutti i limiti del sistema sanitario, così come quello di altri comparti (trasporti in primis), al contrario di quello che afferma Fedriga» continua Moretti. «A sentire gli annunci della giunta il 2021 porterà molte novità, a partire dal grande piano per le assunzioni in sanità: il tempo delle pacche sulle spalle agli operatori sanitari è finito, servono nuove forze per affrontare non solo il covid, ma anche i normali bisogni di salute della popolazione». Infine, sulla questione vaccini, «speriamo di non assistere ai ritardi e malfunzionamenti che abbiamo visto per l'anti influenzale. Per il resto degli annunci, roboanti e non, staremo a vedere quanto si trasformeranno in qualcosa di concreto o quanto rimarranno semplicemente delle dichiarazioni di intenti».

LA MOBILITAZIONE

È contro le decisioni del governo, che invece si sono mobilitati negozianti ed esercenti. Costretti a tenere le serrande abbassate, ristoratori e gestori dei pubblici esercizi italiani non intendono passare Natale e Capodanno in silenzio. Al contrario. Per tutta la durata delle festività, decine di migliaia di locali in tutta Italia esporranno un cartello di protesta all'indirizzo del governo per dire: Basta!, al caos normativo degli ultimi mesi che continua a penalizzare le imprese del settore. È l'iniziativa unitaria lanciata da Fipe e Fiepet di Confcommercio e Confesercenti, affiancate dalla Federazione Italiana Cuochi. Iniziativa raccolta anche in sede locale dal presidente della Confcommercio Giovanni Da Pozzo e dal presidente di Confesercenti Marco Zoratti. «Bar e ristoranti osservano Da Pozzo e Zoratti più di tutti hanno pagato le conseguenze economiche della pandemia, pur avendo rispettato le norme e assicurato, con costi a loro carico, la sicurezza nei luoghi di lavoro per dipendenti e clienti. Eppure, sono maltrattati dal governo con decisioni ogni volta spiazzanti».

