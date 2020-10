«I numeri confermano che il Friuli Venezia Giulia è in ritardo per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi rapidi. Come denunciamo da giorni, senza alcuna polemica ma solo riportando decine di segnalazioni che ci arrivano da famiglie e territorio, servono ormai tra i quattro e i sette giorni dal momento della richiesta del tampone alla consegna del referto, con punte di attese fino a dodici giorni. Sono famiglie spesso con bambini devono recarsi a decine di chilometri di distanza, sopportare file e attese magari già con con qualche linea di febbre. La giunta Fedriga ha sottovalutato un problema facilmente prevedibile con la riapertura delle scuole e anche con le richieste dei settori produttivi». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

«Anche sul fronte dell'applicazione Immuni il Friuli Venezia Giulia si colloca nelle posizioni di fondo classifica tra le Regioni italiane, ultima tra quelle del nord. Il presidente Fedriga si chieda se non ha influito la campagna personale che ha fatto contro l'applicazione nazionale, prima ritirando la disponibilità della Regione alla sperimentazione e poi dichiarando che è inutile. Ora che le positività tornano ad aumentare, gli chiediamo che la Regione utilizzi i suoi mezzi di comunicazione per invitare la popolazione ad aderire al tracciamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

