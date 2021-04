Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDALIGNANO È emergenza dragaggi secondo il Pd.«La difficoltà in cui si trova l'amministrazione regionale e il centrodestra sulla grave situazione delle lagune e delle attività connesse all'economia blu è del tutto evidente. Sull'attività di dragaggio dei canali c'è uno stallo assoluto da due anni e gli annunci di stanziamenti per la ripresa dei lavori fatti dalla giunta non rassicurano nemmeno i consiglieri di centrodestra che...