UDINE Quasi 700mila euro per le telecamere mentre Udine vive l'emergenza economica e sociale post Covid: quei soldi potevano essere spesi meglio. A dirlo è l'opposizione di centrosinistra in consiglio comunale, che ha accolto criticamente il nuovo piano dell'amministrazione Fontanini che porterà all'installazione di 67 impianti di videosorveglianza, in aggiunta agli attuali 75 (cui si sommano 11 sistemi di lettura targhe). Un piano imponente («Il più grande intervento di questo genere mai fatto in città» secondo l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani), che, stando alle parole dello stesso sindaco servirà per «fronteggiare e individuare i delinquenti e rendere Udine più sicura».

Oltre alle telecamere, infatti, saranno migliorati i sistemi di archiviazione delle immagini e gli strumenti di video-analisi, come il riconoscimento di mezzi e individui (e un domani il riconoscimento facciale) sulla base di filtri come età, sesso, abiti e orario, attraverso l'utilizzo di software di analisi forense. Per la minoranza, però, sarebbe stato meglio investire le risorse sulla ripartenza: «La città è in difficoltà come non mai ha commentato il capogruppo del Pd, Alessandro Venanzi - Mancano i servizi al cittadino e le infrastrutture, nessuna risorsa su rilancio culturale ed economico della città. E spendiamo 700mila euro in telecamere? Mi pare evidente che le priorità siano altre, ma c'è ancora chi gira la testa dall'altra parte». Anche Enzo Martines va all'attacco: «L'assessore Ciani si vanta di aver fatto il più grande intervento della storia sulle telecamere per la sicurezza a Udine, ma serviva spendere tutti quei soldi e adesso? Si potevano scegliere alcuni punti strategici per applicare le telecamere ritenute necessarie e risparmiare la gran parte di quei fondi per investirli nelle tante altre necessità che vengono costantemente segnalate dai cittadini. Al sindaco e a Ciani, sembra che l'emergenza economica e sociale a Udine sia già finita e ci si possa permettere di spendere tutti quei soldi come se nulla fosse». «Con Filippo Sensi presenteremo una interrogazione sulla stretta di videosorveglianza, annunciata dalla giunta a Udine - ha fatto sapere l'onorevole Debora Serracchiani - Si spendono centinaia di migliaia di euro per violare privacy e spacciare paura in cambio di falsa sicurezza».

A difendere la scelta della giunta è invece il consigliere di Progetto Fvg, Michele Zanolla: «Io ragiono sempre in termini di crescita economica ha commentato - investimenti pubblici e in infrastrutture, sviluppo delle nostre aziende e aumento dell'occupazione, ma c'è un tema che secondo me viene prima di qualsiasi altra cosa: la sicurezza dei nostri figli, delle nostre famiglie e dei cittadini, quindi ben vengano questi fondi da Regione e Comune per installare telecamere di nuova generazione in tutta la nostra città».

