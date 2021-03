«Contro il Covid ora come non mai serve concretezza e coerenza. Non possiamo arrivare sempre dopo, i dati in aumento sono lì da giorni e così anche i segnali di forti criticità territoriali, come quelle di Udine. Già alla fine dell'estate siamo stati presi completamente alla sprovvista dalla ripresa del virus, almeno impariamo dagli errori, potenziamo i nostri ospedali, potenziamo il tracciamento, prepariamo ora, se serve e in accordo con i sindaci, interventi localizzati», dice il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga in merito a un'impennata dei contagi in Fvg e alla possibilità di due o tre settimane di sacrifici. Per Shaurli «è bene che dopo un anno finalmente si decida di coinvolgere i capigruppo nell'ennesimo momento difficile, ma in questa fase delicatissima serve anche coerenza. Perché è irresponsabile chiedere aperture serali un giorno e quello dopo paventare la chiusura di tutte le scuole». «Fedriga si smarchi subito dalle contestazioni degli altri presidenti di Regione e faccia assumere al Friuli Venezia Giulia una posizione responsabile e collaborativa per fermare con la maggiore efficacia possibile l'avanzare dei contagi», chiede Tiziano Centis, capogruppo dei Cittadini in Consiglio regionale, che al governatore ha raccomandato di «evitare le polemiche con il Governo». «Non c'è stata alcuna forma di polemica e l'atteggiamento del Governatore Fedriga è stato di massima collaborazione verso il Governo Draghi, dimostrando come sempre una posizione responsabile in una situazione tanto delicata, a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia» ribatte il capogruppo regionale della Lega, Mauro Bordin.

