«La seconda ondata del Covid va affrontata con estrema serietà e responsabilità, abbandonando inutili e dannose polemiche tra istituzioni e azioni propagandistiche contro il governo, tanto per cavalcare il disagio e le difficoltà che cittadini e imprese stanno vivendo. Tutto questo non serve a nulla, serve invece un coinvolgimento dei medici di medicina generale, un rafforzamento della sanità territoriale e il potenziamento della prevenzione». Lo afferma il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti a margine della riunione tra i capigruppo e il presidente Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Nel corso dell'incontro, prosegue Moretti «la richiesta del Pd è stata quella di un necessario rafforzamento del sistema sanitario territoriale per affrontare al meglio questa seconda ondata di covid». Infine, su richiesta di Moretti, Fedriga e Riccardi «si sono impegnati a rendere periodici gli incontri con i capigruppo». Polemico il M5S sulle ultime dichiarazioni del presidente. «Il balletto propagandistico di Fedriga è diventato ormai prevedibile e stucchevole. Prima chiede che il Governo decida, poi si lamenta che le Regioni sono state esautorate, fingendo di non conoscere cose che invece sa benissimo. Il presidente Fedriga sapeva fin da subito la posizione del Governo rispetto alla nostra regione. Il collocamento del Fvg nell'area gialla non è mai stata argomento di discussione, visto che i parametri su cui si è basata la scelta erano inequivocabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA