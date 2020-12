Il Pd torna all'attacco sulla gestione della campagna dei vaccini anti-covid. «Ora tutti, a partire da Fedriga, dismettano sottovalutazioni e pongano come centrale la campagna vaccinale. Si ascolti subito l'allarme dei medici, sul fronte in tutti questi mesi, e la loro preoccupazione per come andrà avanti la vaccinazione in questa Regione. Non si possono ignorare o sottovalutare le richieste ripetute di confronto e dialogo, anzi è fondamentale dare attenzione alle segnalazioni dei medici in questo momento delicato. Bisogna ricostruire un clima di fiducia tra il vertice politico-amministrativo e gli operatori della sanità regionale. Non funziona, lo si è visto, il metodo autoritario e mediatico adottato da Fedriga, non basta più l'effetto speciale o la diretta Facebook». Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito delle critiche di Anaao-Assomed. Secondo la dem Mariagrazia Santoro «l'avvio della campagna sotto riflettori e telecamere è evidentemente dettata dall'esigenza di facilitare l'adesione pubblica, ora è necessario conoscere i passi successivi. E riteniamo sia doveroso farlo ascoltando le preoccupazioni che gli stessi medici hanno denunciato proprio sulle modalità con le quali è stata avviata la campagna vaccinale. È importante che la Regione non trascuri quanto è stato segnalato, garantendo il confronto e il dialogo che gli operatori della sanità stanno chiedendo da tempo. Il personale delle strutture ospedaliere della regione non ha ricevuto indicazioni su come, quando e dove verranno vaccinati, né quali saranno le priorità tra di loro». Preoccupato dalle segnalazioni che arrivano dalla Cgil Furio Honsell (Open sinistra Fvg), secondo cui «non basta la comunicazione trionfale della giornata del V Day».

Già il giorno prima l'ex segretario Pd Salvatore Spitaleri aveva ammonito che «sui vaccini, sui criteri di chiamata, sulle modalità e tempistiche, è in ballo la credibilità del servizio sanitario nazionale ma anche di quello regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

