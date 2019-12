Il Patto incalza: «Friulano, nuova norma regionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIUDINE Vent'anni e ancora attuale, anzi capace di consentire una valorizzazione della lingua più ampia di quanto non si sia fatto in questo lasso di tempo. Piuttosto, «occorrerebbe rimettere mano alla norma regionale che ha rappresentato la declinazione sul territorio, la legge 29 del 2007, previa norma di attuazione dello Statuto più innovativa». È il ragionamento di fondo che ha condotto ieri sera il Patto per l'autonomia, con il capogruppo Massimo Moretuzzo, nell'appuntamento organizzato nel Salone del Consiglio di Palazzo...