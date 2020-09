TEMPO LIBERO

UDINE Il Gruppo Consiliare del Patto per l'Autonomia chiede l'istituzione di una rete regionale dei Cammini con un progetto di legge che, da un lato, mira a un loro riconoscimento formale attraverso un apposito comitato tecnico, mentre dall'altro è volto a individuare gli strumenti, anche finanziari, utili alla loro valorizzazione e a un coordinamento della loro promozione, con ricadute positive su tutto il territorio regionale e a una fruizione anche a persone che presentano forme di disabilità o di mobilità ridotta. Lo riporta una nota del Patto per l'Autonomia, evidenziando che sono sempre di più coloro che scelgono di ripercorrere anche in Friuli Venezia Giulia le orme degli antichi pellegrini e riscoprire una forma di viaggiare lento, all'insegna della natura e della spiritualità ma anche alla scoperta del territorio e delle sue risorse culturali, paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche. Alla luce di questo interesse che può trainare un modello di sviluppo alternativo del territorio nel pieno rispetto dell'ambiente, si legge nella nota, nasce il progetto di legge del gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia che si pone come obiettivo la valorizzazione e la promozione dei cammini locali, riservando grande attenzione alle azioni di individuazione, gestione e manutenzione degli stessi, senza dimenticare le attività di ricerca storica volte alla valorizzazione dei tracciati con particolare riguardo a quelli che traggono la loro origine da percorsi antichi. Il pdl individua nei Comuni i soggetti gestori dei cammini locali di interesse regionale, che potranno stringere accordi di partenariato e collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati alla tenuta e alla valorizzazione dei tracciati. La norma prevederebbe che gli enti locali interessati dai tracciati accedano ai finanziamenti europei, pubblici e regionali per gli interventi necessari e per la valorizzazione dei territori attraversati dai cammini. Da parte sua, per promuovere e valorizzare i cammini la Regione potrà mettere in campo diverse azioni.

