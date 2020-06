La Comunità di Udine del Patto per l'Autonomia parteciperà alla manifestazione di oggi, alle 11, o a favore del riavvio della scuola a settembre «perché non esiste futuro per il Friuli, senza una seria politica per la scuola e non esiste domani per i nostri giovani se non si pone come primario il tema dell'istruzione nella nostra regione - scrive in una nota - Ancor di più oggi quando l'emergenza sanitaria ha reso palesi, se mai ce ne fosse ancora bisogno, tutte le carenze strutturali del sistema scolastico. Non basta dunque la disponibilità dimostrata da tanti dirigenti, professori, personale tecnico e amministrativo, che in questi mesi hanno tenuto in piedi la baracca, cercando di mantenerne la qualità didattica con strumenti mai prima d'ora sperimentati. Non basta neppure la comprensione verso lo sforzo compiuto dalle famiglie nell'assecondare queste esperienze come pure la sentita partecipazione di moltissimi studenti che però oggi sento di dover ritrovare le tradizionali forme d'insegnamento e di rapporti umani. È arrivato il momento di ribadire con forza l'autonomia e la necessità della competenza regionale nel campo dell'istruzione, vista la nebulosità della proposta governativa, le incongruenze e i ritardi del Ministero nelle risposte sinora date, senza cadere per altro in una dannosa e sterile riduzione della problematica istruzione alla sola e solita caratteristica sindacale, che troppe volte ha difeso interessi corporativi piuttosto che lo sviluppo della formazione e della conoscenza degli studenti. Un'autonomia che sappia approfittare degli spazi già ora possibili e che non si nasconda dietro le responsabilità del governo centrale come fin qui ha fatto l'assessore Rosolen».

