IL QUADRO

UDINE È stato il servizio sanitario regionale a rintracciarlo e non lui a contattare uno dei numeri dell'emergenza, perché non sapeva di essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva al virus Covid-19. È la parte positiva della storia di don Daniele Calligaris, parroco di Treppo Grande e di altre diverse parrocchie del Comune, che da lunedì scorso e fino al 9 marzo è stato messo in quarantena preventiva domestica per essere venuto in contatto con il sacerdote docente al Seminario di Udine ricoverato all'ospedale di Udine per l'infezione. Scoperto il caso di positività, quindi, l'istituzione preposta ha fatto scattare la ricostruzione delle relazioni avute dal sacerdote durante il periodo dell'incubazione della malattia, forse proveniente da Milano dove il professore si reca per lezioni alle Facoltà teologiche. Ciò al fine di preservare la salute di ciascuno e, naturalmente, di contenere la diffusione di un virus che ancora non sembra mollare la presa in regione, dopo essersi manifestato qui più tardi rispetto all'esplosione del contagio nelle zone rosse. «Sto bene, sono in salute, non manifesto alcun sintomo della malattia e, con l'aiuto di Dio, ritornerò al ministero pubblico martedì 10 marzo», spiega al telefono don Calligaris, confermando così le informazioni pubblicate sulla pagina Facebook della parrocchia per rassicurare i fedeli rispetto al diffondersi di notizie non precise. Messo in quarantena lunedì scorso, completerà il periodo di isolamento lunedì 9 marzo. Una settimana e non quattordici giorni perché i contatti con il sacerdote positivo al virus risalgono al 24 febbraio scorso. Quando si è manifestato il problema, quindi, per don Daniele erano già trascorsi diversi giorni senza che egli riscontrasse sintomi. In isolamento prudenziale, sono finiti non solo tutti i soggetti che vivono al Seminario di Udine, ma anche altre persone, non è escluso vi siano ulteriori sacerdoti oltre a don Calligaris, che hanno avuto contatti con il focolaio. È invece pienamente operativo e attivo nella vita pubblica il parroco di Buja, don Edoardo Scubla, che alcuni mezzi di informazione avevano dato erroneamente in quarantena. «Sto benissimo e sono operativo, non sono in quarantena», ha confermato ieri raggiunto telefonicamente.

I CONSIGLIERI

È risultata negativa al test la donna fermata mercoledì a Udine su un treno proveniente da Lodi. È «stabile» e «senza problemi respiratori» il consigliere regionale Igor Gabrovec, che l'altro giorno è risultato positivo al test. Negativi, invece, un familiare stretto e il suo assistente in Regione. Nessun sintomo e buona salute anche per il consigliere regionale Franco Iacop, tra gli otto consiglieri messi in quarantena preventiva domestica perché seduti accanto a Gabrovec. Un altro consigliere, Massimo Moretuzzo, ieri pomeriggio si è sottoposto al tampone in condizioni asintomatiche. Si è messa in autoquarantena la senatrice Pd Tatjana Rojc dopo che ha scoperto di essere stata in contatto con una persona risultata positiva. Sta bene, come l'autoisolato ministro triestino allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Intanto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, hanno avuto un confronto in videoconferenza con il governatore della Carinzia e l'assessore alla Protezione civile del Veneto per «allineare le procedure di prevenzione e contenimento dell'epidemia e valutare di richiedere congiuntamente alla Ue interventi di sostegno all'economia, ricorrendo al Fondo di solidarietà. Le tre Regioni, è stato deciso, resteranno in contatto per un costante scambio di dati, per monitorare la situazione e coordinare le future azioni condivise, sia sotto il profilo sanitario, sia per la tutela dell'economia.

Antonella Lanfrit

