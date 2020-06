COMMERCIO

AJELLO C'è un po di Friuli Venezia Giulia nel progetto ideato da Vanity Fair e ispirato a La Grande Bellezza, capolavoro del regista Paolo Sorrentino, che racconta le eccellenze dell'Italia attraverso i territori dei 5 Outlet Village del gruppo Land of Fashion, primo tra tutti il Palmanova Outlet Village, incastonato in una posizione strategica tra mare, montagna, storia, arte e tre città patrimonio Unesco.

Dopo il numero speciale del settimanale che ha visto la direzione editoriale di Sorrentino, il progetto prosegue con un'operazione multimediale innovativa, a metà tra cinema ed editoria, ed un corto che racconta per immagini la bellezza del nostro paese e, attraverso alcuni scorci delle vigne e del Village di Palmanova, anche del Friuli Venezia Giulia. Il progetto di Vanity Fair e Land of Fashion vuole raccontare una sognata Fase 4 e una vera ripartenza che si fondi su stile, bellezza e sulla grande ricchezza dei territori italiani: «Abbiamo riaperto le nostre porte il 18 maggio dopo un'emergenza sanitaria che ha profondamente ridisegnato le regole della socialità e di conseguenza anche i luoghi di acquisto», racconta la responsabile marketing Giada Marangone.

«Il futuro si fonda su due elementi cardine: da un lato la sicurezza dei clienti e dei dipendenti garantita dagli ingenti investimenti fatti per nuove procedure, presìdi e tecnologie, dall'altro il legame con il territorio che continueremo a valorizzare con partnership culturali e turistiche. L'obiettivo è che il nostro Village, perfettamente posizionato tra le bellezze del Friuli Venezia Giulia, sia meta di shopping, di relax e di divertimento per tutta la famiglia e per chi decide di visitare la nostra regione, in particolare i turisti da Austria e Slovenia che contiamo di rivedere molto presto con la riapertura delle frontiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA